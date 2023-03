Citazione dal film Un tram che si chiama Desiderio di Blanche DuBois

Chiunque lei sia: ho sempre fidato nella gentilezza degli estranei.



[I have always depended on the kindness of strangers.] Dal film Un tram che si chiama Desiderio [Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 75 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

Blanche DuBois

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Blanche DuBois è una donna tormentata, schiava dell'alcool e del sesso, che nasconde una forte inquietudine dietro un'elegante e sofisticata apparenza. Blanche arriva da una cittadina del Mississippi, Auriol, per fare visita alla sorella, Stella Kowalski, che vive con il marito a New Orleans, presso gli "Elysian Fields" ("Campi Elisi"). Una volta scesa in stazione, è il tram chiamato "Desiderio" che la conduce allo squallido appartamento dei due.



Una volta arrivata, comunica alla sorella, in attesa di un bambino, che Belle Reeve,...Leggi di più

