Arruolatevi... Arruolatevi, dicevano!

Soldato romano

Asterix e le dodici fatiche: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Asterix e Obelix vivono in un piccolo villaggio gallico nell'Armorica. Dopo anni e anni di continui assedi vani, a Roma si inizia a credere che si tratti di divinità. Giulio Cesare decide di proporre loro dodici prove (simili alle Dodici Fatiche di Ercole, ma rivedute e corrette) affinché venga stabilito una volta per tutte se siano davvero esseri superiori: in tal caso Cesare rinuncerebbe al potere, altrimenti gli ultimi Galli dovranno arrendersi al volere di Roma. Asterix e Obelix, poiché rispettivamente il più astuto e il più...Leggi di più

