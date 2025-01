Citazione dal film RocknRolla di Johnny Quid

Johnny Quid

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

RocknRolla: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Johnny Quid e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

I delinquenti Mumbles e OneTwo tentano di acquistare una proprietà immobiliare e per farlo chiedono un prestito a Lenny Cole, figura importante nella speculazione edilizia londinese. Egli concede loro il prestito, ma grazie al suo sistema di mazzette riesce a fare in modo che i due non ottengano le licenze a loro necessarie. In tale modo essi sono costretti a lasciare a Lenny la proprietà per saldare parte del debito, dovendogli però ancora pagare diverse migliaia di sterline.



Lenny comincia un affare con Yuri Omovich, miliardario...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi