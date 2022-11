Citazione dal film La finestra di fronte di Giovanna

Giovanna

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

La finestra di fronte: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Giovanna (ruolo interpretato da Giovanna Mezzogiorno) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Giovanna è una giovane donna insoddisfatta della propria vita: il lavoro come contabile in una polleria le dà poche soddisfazioni, ha due figli da crescere e un marito che passa da un lavoro precario all'altro. Un giorno si ritrova in casa un anziano signore, spaesato e privo di memoria. Inizialmente è riluttante a prendersi cura di Simone, così crede si chiami, ma man mano si affeziona all'uomo, di cui cerca di scoprire l'identità.



Giovanna sogna una vita migliore spiando di nascosto Lorenzo, il vicino che abita nel palazzo di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi