Strellu strellu, prestu prestu riturnellu! [rivolgendosi al capo dei Kakati]

Greenwall

Ace Ventura - Missione Africa: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sconvolto per non aver potuto salvare un procione durante uno sfortunato incidente, l'acchiappa-animali Ace Ventura si ritira in un Ashram buddhista, per ritrovare la pace con se stesso. Qui lo viene a cercare Fulton Greenwall, addetto consolare della Nibia, che lo convince, anche grazie al capo dei monaci, desiderosi di liberarsi di lui, ad accettare un nuovo caso.



Ace si reca quindi nel fantomatico paese africano dove, dopo aver trasformato un normale viaggio in auto in una disavventura, conosce il Console Cadby che, non prima...Leggi di più

