Citazione dal film L'uomo di Alcatraz di Robert Stroud

Robert Stroud

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

L'uomo di Alcatraz: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Robert Stroud (ruolo interpretato da Burt Lancaster) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Robert Stroud viene condannato a nove anni di prigione per aver ucciso in Alaska un uomo che aveva picchiato una prostituta. Dopo aver assassinato anche Kramer, una guardia carceraria che si era mostrata severa verso di lui, Stroud viene condannato all'impiccagione, ma sua madre ottiene la grazia dal Presidente degli Stati Uniti, e la pena viene commutata in ergastolo, inasprito dal continuo isolamento.



Il condannato comincia per caso ad allevare in cella un passero e il suo interesse per l'ornitologia cresce fino a diventare una...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi