Nato a Peekskill, New York, il 3 gennaio 1956 come Mel Columcille Gerard Gibson, a dodici anni si trasferisce con la famiglia a Sydney, in Australia, sia per problemi economici, sia perché il padre voleva evitare la chiamata alle armi per il Vietnam di alcuni dei suoi figli (Mel ha ben 11 fratelli!). Dopo gli studi nell'Università del New South Wales, studia arte drammatica presso la scuola di Judy Davis, su consiglio della sorella. L'esordio cinematografico avviene nel 1977 quando l'attore, ancora studente, interpreta il ruolo...continua la lettura su Biografieonline.it