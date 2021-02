La transizione ecologica, uno dei pilastri del “Recovery Plan”, è stata affidata il 12 febbraio 2021 a Roberto Cingolani, scienziato di fama internazionale. Fisico, dotato di grandi capacità manageriali e di un talento spiccato come divulgatore scientifico, Roberto Cingolani nasce a Milano il 23 dicembre 1961. Cresce poi in Puglia, a Bari. Prima di questo, non ha mai ricoperto alcun ruolo in politica. Ripercorriamo di seguito nella sua biografia, le tappe fondamentali del suo curriculum e delle esperienze che l'hanno portato a un...continua la lettura su Biografieonline.it