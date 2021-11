La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

Nessun posto è bello come casa mia.



[Frase originale: There's no place like home]

‐ Dorothy Gale ‐

Il mago di Oz