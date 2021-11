Il noto scrittore Ken Follett nasce a Cardiff, nel Galles, il 5 giugno 1949. Il suo nome completo è Kenneth Martin Follett. Gli studi e i primi impieghi Figlio di un ispettore del fisco, studia a Londra e consegue la laurea in Filosofia. Diventa reporter, prima per il giornale della sua città "the South Wales Echo", e più tardi per il "London Evening News". Mentre lavora scrive un primo romanzo, che riuscirà sì a pubblicare, ma che non diventerà un bestseller. Lavora poi per una piccola casa editrice londinese, la Everest...continua la lettura su Biografieonline.it