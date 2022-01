Mario Enrico Delpini nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e Rosa Delpini, terzogenito di sei figli. E' arcivescovo di Milano, ordinato da papa Francesco nel 2017, in sostituzione del cardinale Angelo Scola, dimessosi per raggiunti limiti di età. Monsignor Delpini è il 145º arcivescovo di Milano. Mario Delpini La giovinezza e gli studi Il giovane Mario Delpini frequenta le cinque classi delle elementari a Jerago, piccolo centro in provincia di Varese, dove la famiglia si è stabilita. Passa per le medie e il ginnasio... continua su Biografieonline.it