Jeffrey Preston Bezos, conosciuto come Jeff, nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque (New Mexico) negli Stati Uniti. È il fondatore e presidente di Amazon.com. Bezos è un "Tau Beta Pi" laureato alla Princeton University e prima di fondare e dirigere l'azienda-colosso di Internet nel 1994, ha lavorato come analista finanziario per DE Shaw & Co. Gli antenati materni di Jeff Bezos erano coloni che vivevano in Texas; con il passare del tempo e delle generazioni avevano acquistato un ranch di 25.000 acri (101 km quadrati) nella città... continua su Biografieonline.it