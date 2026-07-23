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Frase di Giorgio Moroder

Una volta che hai liberato la mente dal concetto di armonia e correttezza della musica, puoi fare quel che vuoi.

Breve biografia di Giorgio Moroder

Giovanni Giorgio Moroder nasce il 26 aprile del 1940 a Ortisei, in Val Gardena, da una famiglia della media borghesia. Da adolescente frequenta una scuola d'arte della sua città natale, per poi iscriversi all'istituto tecnico per geometri di Bolzano. Appassionatosi alla musica, impara a suonare la chitarra, e tra la fine degli anni...
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Biografia di Giorgio Moroder su Biografieonline.it

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