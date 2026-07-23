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Frase di Giorgio Moroder
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Breve biografia di Giorgio Moroder
Giovanni Giorgio Moroder nasce il 26 aprile del 1940 a Ortisei, in Val Gardena, da una famiglia della media borghesia. Da adolescente frequenta una scuola d'arte della sua città natale, per poi iscriversi all'istituto tecnico per geometri di Bolzano. Appassionatosi alla musica, impara a suonare la chitarra, e tra la fine degli anni...
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