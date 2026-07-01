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Frase di Marina Berlusconi

Per la politica ho un grande rispetto, la seguo dall'esterno con attenzione, ma il mio posto è nelle aziende, questo è il lavoro che mi piace fare. [...] So che nella vita non si può mai escludere nulla. Quindi, oggi è così. Un domani, se capitasse, la politica, chissà.

[Corriere.it, aprile 2014]

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