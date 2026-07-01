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Frase di Marina Berlusconi
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Breve biografia di Marina Berlusconi
Maria Elvira Berlusconi (da tutti conosciuta come Marina) nasce il 10 agosto del 1966 a Milano, figlia di Silvio Berlusconi e di Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, prima moglie dell'imprenditore. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità classica al liceo Leone Dehon di Monza, entra giovanissima in Fininvest, azienda di famiglia, di cui a...
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