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Frase di Pancho Villa

Gli eserciti sono i maggiori sostenitori della tirannia.

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Breve biografia di Pancho Villa

Pancho Villa è stato uno dei più grandi capi rivoluzionari messicani. A differenza di altri protagonisti della guerra civile messicana, aveva però un passato di fuorilegge. Questo fatto ha pesato non poco sul giudizio storico globale del rivoluzionario, a partire dal sospetto, avanzato da alcuni, che egli fosse estraneo ai movimenti...
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Biografia di Pancho Villa su Biografieonline.it

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