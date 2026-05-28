Gli eserciti sono i maggiori sostenitori della tirannia.

Pancho Villa è stato uno dei più grandi capi rivoluzionari messicani. A differenza di altri protagonisti della guerra civile messicana, aveva però un passato di fuorilegge. Questo fatto ha pesato non poco sul giudizio storico globale del rivoluzionario, a partire dal sospetto, avanzato da alcuni, che egli fosse estraneo ai movimenti...

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