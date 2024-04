Antonio Conte nasce il 31 luglio del 1969 a Lecce. Proprio nel capoluogo salentino inizia a tirare i primi calci al pallone, e con la maglia della squadra locale esordisce in serie A a soli sedici anni e otto mesi, il 6 aprile del 1986, durante la sfida Lecce-Pisa, terminata 1-1. La prima rete in campionato, invece, risale all'11 novembre del 1989, e viene realizzata nel corso di Napoli-Lecce, finita 3 a 2 per gli azzurri. Centrocampista incontrista che fa della corsa il suo punto di forza (ma con gli anni imparerà a sviluppare anche... continua su Biografieonline.it