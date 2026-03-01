Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione da una canzone di Elio e le Storie Tese

Tra il dire e il fare c'è di mezzo "e il" e una rondella non fa primavera.

Dalla canzone

Carro

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Stefano Belisari

Elio, al secolo Stefano Roberto Belisari nasce a Milano domenica 30 luglio 1961, figlio di genitori di origini marchigiane, provenienti da Cossignano, piccolo centro della provincia Ascolana. Trascorre il periodo dell'infanzia con la famiglia tra Milano e un centro dell'immediato hinterland: Buccinasco. Fin da piccolo si accosta...
continua leggendo la:
Biografia di Stefano Belisari su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail