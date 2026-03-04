Aforismi
Frase di John Lennon

Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.

Breve biografia di John Lennon

John Winston Lennon nasce il 9 ottobre 1940 a Liverpool nel Maternity Hospital in Oxford Street. I genitori, Julia Stanley e Alfred Lennon che si erano sposati due anni prima, si separarono nell'Aprile del 1942 quando Alfred si imbarca per far ritorno nel 1945 con l'intenzione di riprendersi il figlio e di portarlo con sè in Nuova...
