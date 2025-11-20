DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Harvey Mackay
La vita è troppo breve per alzarsi la mattina con dei rimpianti. Quindi ama le persone che ti trattano bene e dimentica quelle che non lo fanno.
Credi che tutto accade per una ragione. Se arriva un'occasione coglila! Se essa ti cambia la vita lasciala fare!
Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la pena.
Credi che tutto accade per una ragione. Se arriva un'occasione coglila! Se essa ti cambia la vita lasciala fare!
Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la pena.
Harvey Mackay