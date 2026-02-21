Aforismi
Citazione da una canzone di Raf

Segni degli errori di ieri sulle braccia e sul cuore forse ancora ne ho.

Dalla canzone

Svegliarsi un anno fa

Breve biografia di Raf

Raffaele Riefoli è il vero nome del cantante Raf: Raf nasce il 29 settembre del 1959 a Margherita di Savoia, in Puglia. Sin da ragazzo dimostra una notevole passione per la musica, prendendo lezioni da Giovanni Battista Gorgoglione, e avvicinandosi al gruppo The Friends, molto noto nella zona del Barese. A nemmeno diciotto anni...
Biografia di Raf su Biografieonline.it

