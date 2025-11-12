Aforismi
Frase di Gerry Scotti

Per molti anni non ho tirato su granché. A ogni contratto mi dicevano: la prossima volta ti daremo di più. Con i primi guadagni veri ho comprato una casa. Poi, con il tempo, ho regalato una casa ai miei genitori. Forse è ancora oggi la cosa più importante che ho fatto nella mia vita.

Breve biografia di Gerry Scotti

Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio Scotti, nasce il 7 agosto del 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme (Pavia), figlio di una casalinga e di un operaio impiegato alle rotative del "Corriere della Sera". Cresciuto a Milano, frequenta il liceo classico e l'università, studiando Giurisprudenza. Nel frattempo...
continua leggendo la:
Biografia di Gerry Scotti su Biografieonline.it

