Frase di Gerry Scotti
Breve biografia di Gerry Scotti
Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio Scotti, nasce il 7 agosto del 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme (Pavia), figlio di una casalinga e di un operaio impiegato alle rotative del "Corriere della Sera".
Cresciuto a Milano, frequenta il liceo classico e l'università, studiando Giurisprudenza.
