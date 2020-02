Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. [28 luglio 1940]

Frasi di Cesare Pavese Scrittore italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Cesare Pavese Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Cesare Pavese

Cesare Pavese nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, dove il padre, cancelliere del tribunale di Torino, aveva un podere. Ben presto la famiglia si trasferisce a Torino, anche se il giovane scrittore rimpiangerà sempre con malinconia i luoghi e i paesaggi del suo paese, visti come simbolo di serenità e spensieratezza e come luoghi dove trascorrere sempre le vacanze. Una volta nella città piemontese di lì a poco il padre muore; questo episodio inciderà molto sull'indole del...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi