DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Michael Ende
Nessuno si rendeva conto che, risparmiando tempo, in realtà risparmiava tutt'altro. Nessuno voleva ammettere che la sua vita diventava sempre più povera, sempre più monotona e sempre più fredda. Se ne rendevano conto i bambini, invece, perché nessuno aveva più tempo per loro. Ma il tempo è vita. E la vita risiede nel cuore. E quanto più ne risparmiavano, tanto meno ne avevano.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Michael Ende
Michael Ende è uno scrittore tedesco, celebre per le sue opere "La storia infinita" e "Momo".
Nasce il 12 novembre 1929 a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. È figlio unico del pittore surrealista Edgar Ende e della fisioterapista Luise Bartholomä.
Michael Ende
Formazione e studi
Cresce in un ambiente familiare ricco di...
continua leggendo la:
Biografia di Michael Ende su Biografieonline.it