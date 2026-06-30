Gli angeli hanno sempre detto queste cose: non preoccuparti, non temere, tutto andrà bene.

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Citazione di Richard Bach
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Breve biografia di Richard Bach
Richard David Bach nasce il 23 giugno del 1936 negli Stati Uniti, a Oak Park, nell'Illinois. Dopo avere frequentato il Long Beach State College, si arruola nella United States Navy Reserve e poi nella New Jersey Air National Guard's 108th Fighter Wing come pilota di un F-84.
In seguito si dedica a diversi lavori, scrivendo per Douglas...
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