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Citazione di Richard Bach

Gli angeli hanno sempre detto queste cose: non preoccuparti, non temere, tutto andrà bene.

Cit.

Un dono d'ali

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Breve biografia di Richard Bach

Richard David Bach nasce il 23 giugno del 1936 negli Stati Uniti, a Oak Park, nell'Illinois. Dopo avere frequentato il Long Beach State College, si arruola nella United States Navy Reserve e poi nella New Jersey Air National Guard's 108th Fighter Wing come pilota di un F-84. In seguito si dedica a diversi lavori, scrivendo per Douglas...
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