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Immagina se gli alberi fornissero wifi gratuito

Immagina se gli alberi fornissero wifi gratuito
Immagina se gli alberi fornissero wifi gratuito: li pianteremmo ovunque come pazzi. E' un peccato che essi forniscano solo l'ossigeno che respiriamo.
Anonimo

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