Ho avuto delle grandi passioni, non lo nego, ma la musica è sempre stata più importante.

Breve biografia di Miguel Bosé

Miguel Bosé, il cui vero nome è Luis Miguel Gonzàlez Dominguìn, nasce il 3 aprile del 1956 a Panamà, figlio di Luis Miguel Dominguìn, torero spagnolo, e di Lucia Bosé, celebre attrice italiana. Battezzato da un padrino d'eccezione come Luchino Visconti, viene allevato da sette donne e cresce in una famiglia che frequenta personaggi di spicco, tra cui lo scrittore Ernest Hemingway e il pittore Pablo Picasso. Esordisce come cantante in Italia nel 1978 con il brano "Anna", e l'anno successivo registra il suo primo disco, intitolato...continua la lettura su Biografieonline.it

