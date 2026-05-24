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Frase di Simona Izzo
Con Ricky [Tognazzi] viviamo e lavoriamo insieme da ventisette anni e trascorrendo la maggior parte del tempo fianco a fianco ci è più facile non cedere alle tentazioni. Siamo per natura pigri e monogami , a cimentare la nostra unione ha contribuito anche la sofferenza che abbiamo vissuto entrambi per le nostre precedenti separazioni. Abbiamo avuto la fortuna di amare le stesse cose, di avere gli stessi tempi e di esserci incontrati nel dialogo.
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Breve biografia di Simona Izzo
Simonetta Izzo nasce (come la sorella gemella Rossella Izzo) il 22 aprile del 1953 a Roma, figlia di Renato Izzo, direttore del doppiaggio e doppiatrice, e di Liliana D'Amico. Sin da quando è giovane Simona Izzo si cimenta, seguendo le orme del padre, nel doppiaggio. Nel 1975 si sposa con il cantante Antonello Venditti, e poco dopo...
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