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Frase di David Bowie

Il rock è sempre stato la musica del diavolo.

[Rock has always been the devil's music]

[Da un'intervista a Rolling Stone, 12 febbraio 1976]

Breve biografia di David Bowie

Figura carismatica e poliedrica, trasformista e provocatoria, David Bowie è stato unico non solo in senso strettamente musicale, ma anche per il modo di proporsi sul palco, per l'uso della teatralità e dell'artificio e per l'abilità di mescolare influenze musicali, visive e narrative molto diverse: dal teatro giapponese ai fumetti, dalla...
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Biografia di David Bowie su Biografieonline.it

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