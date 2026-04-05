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Frase di Paolo Gentiloni
L'Italia non distribuisce pagelle. Certo la Germania è tra i più attivi nelle politiche di asilo e a sostegno di un impegno comune europeo. In molti altri prevale l'idea che i Paesi esposti alle frontiere esterne dell'Unione debbano sbrigarsela da soli. L'Unione è arrivata all'umiliazione di ore e ore di dibattito sulla ricollocazione di poche centinaia di migranti da parte di singoli paesi.
[Nel 2015]
[Nel 2015]
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Breve biografia di Paolo Gentiloni
Paolo Gentiloni Silveri nasce il 22 novembre del 1954 a Roma, discendente dalla famiglia dei conti Gentiloni Silveri, Nobili di Filottrano, di Cingoli e di Macerata. Destinatario di un'educazione cattolica, frequenta un istituto montessoriano e fa il catechista con Agnese Moro, figlia di Aldo Moro; quindi si iscrive al liceo Tasso della...
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