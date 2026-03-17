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Citazione di Henry Miller
In Whitman tutto il mondo americano prende vita, il passato e il futuro, la nascita e la morte. Tutto quel che c'è di valido in America, l'ha espresso Whitman, e non c'è altro da dire. Il futuro appartiene alla macchina, ai robot. Egli, Whitman, fu il Poeta del Corpo e dell'Anima. Il primo e l'ultimo poeta. Oggi è quasi indecifrabile, un monumento coperto di rozzi geroglifici, per i quali non c'è chiave.
Breve biografia di Henry Miller
Henry Valentine Miller nasce il 26 dicembre 1891. Scrittore, nato a New York da genitori di origine tedesca (il giovane Henry Miller parlò prevalentemente tedesco fino all'età scolare), frequentò per un breve periodo il City College di NY per poi impiegarsi in una gran varietà di lavori, incluso un impiego alla Western Union (una grande...
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