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Frase di Eugène Delacroix

Bisogna sempre guastare un po' il quadro per finirlo.

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Breve biografia di Eugène Delacroix

Ferdinand Victor Eugène Delacroix, artista e pittore francese, nasce il 26 aprile del 1798 a Charenton-Saint-Maurice, in Francia, nel dipartimento della Valle della Marna, non lontano da Parigi. Compie i primi studi, appassionandosi alla lettura dei classici, presso il liceo Louis-le-Grand, mentre nel 1815 comincia il proprio...
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Biografia di Eugène Delacroix su Biografieonline.it

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