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Frase di Pele'

La responsabilità della decisione è mia. In questo momento non ho le condizioni fisiche per partecipare all'apertura dell'Olimpiade. Proprio non ce la faccio. Cari amici, solo Dio è più importante della mia salute e come brasiliano chiedo a Dio che benedica tutti.

[Rinunciando ad essere l'ultimo tedoforo delle Olimpiadi di Rio 2016]

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