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Frase di Pele'
La responsabilità della decisione è mia. In questo momento non ho le condizioni fisiche per partecipare all'apertura dell'Olimpiade. Proprio non ce la faccio. Cari amici, solo Dio è più importante della mia salute e come brasiliano chiedo a Dio che benedica tutti.
[Rinunciando ad essere l'ultimo tedoforo delle Olimpiadi di Rio 2016]
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Breve biografia di Pele'
Edison Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé, è considerato insieme a Maradona il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi.
Anche il padre, João Ramos do Nascimento, o Dondinho (come era conosciuto nel mondo del calcio), era un giocatore professionista. Era considerato uno dei migliori colpitori di testa...
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