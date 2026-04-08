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Frase di Massimo Bottura

Non so se qualcuno dice che si viene all'Osteria Francescana per sentirsi più intelligenti. Io credo che in un grande ristorante si vada per fare un'esperienza, per emozionarsi e, perché no, per acculturarsi.

Breve biografia di Massimo Bottura

Massimo Bottura nasce il 30 settembre del 1962 a Modena. Inizialmente ha un lavoro come grossista di prodotti petroliferi, impiegato nell'azienda di famiglia. A ventiquattro anni, nel 1986, decide - però - di interrompere gli studi di Giurisprudenza. Acquista una trattoria vicino a Nonantola, a Campazzo, dove entra in contatto con la...
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Biografia di Massimo Bottura su Biografieonline.it

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