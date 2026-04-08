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Frase di Massimo Bottura
Breve biografia di Massimo Bottura
Massimo Bottura nasce il 30 settembre del 1962 a Modena. Inizialmente ha un lavoro come grossista di prodotti petroliferi, impiegato nell'azienda di famiglia. A ventiquattro anni, nel 1986, decide - però - di interrompere gli studi di Giurisprudenza. Acquista una trattoria vicino a Nonantola, a Campazzo, dove entra in contatto con la...
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