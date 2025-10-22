Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Alfons Mucha

L'arte esiste solo per comunicare un messaggio spirituale.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Alfons Mucha

Alfons Maria Mucha - talvolta indicato in modo francesizzato come Alphonse Mucha - nasce il 24 luglio del 1860 a Ivancice, in Moravia, nell'Impero austro-ungarico. Pittore e scultore, è ricordato come uno dei più importanti artisti dell'Art Nouveau. Mantenutosi agli studi sino al liceo grazie alla sua attività di corista, vive nella...
continua leggendo la:
Biografia di Alfons Mucha su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail