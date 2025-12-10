Se io potessi scrivere tutto, farei stupire il mondo.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Caterina Sforza
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Caterina Sforza
Gli storici la ricordano talvolta con il soprannome la tigre di Forlì. È stata signora di Imola e contessa di Forlì, prima con il marito Girolamo Riario, poi come reggente del figlio primogenito Ottaviano. Caterina Sforza nasce nell'anno 1463 a Milano, figlia di Lucrezia Landriani, amante del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, e...
continua leggendo la:
Biografia di Caterina Sforza su Biografieonline.it