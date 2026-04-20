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Frase di Emile Durkheim

Quando ci si accinge a spiegare un fenomeno sociale, bisogna cercare separatamente la causa efficiente che lo produce e la funzione che esso assolve.

Breve biografia di Emile Durkheim

Considerato il padre fondatore della sociologia, Emile Durkheim ha dedicato i suoi studi al tentativo di costruire una scienza della società che, fondata su basi empiriche, potesse assurgere a pari dignità delle scienze naturali. I temi principali, sui quali verte la sua opera, ruotano attorno e sono influenzati dalle profonde...
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Biografia di Emile Durkheim su Biografieonline.it

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