Considerato il padre fondatore della sociologia, Emile Durkheim ha dedicato i suoi studi al tentativo di costruire una scienza della società che, fondata su basi empiriche, potesse assurgere a pari dignità delle scienze naturali. I temi principali, sui quali verte la sua opera, ruotano attorno e sono influenzati dalle profonde...

continua leggendo la:

Biografia di Emile Durkheim su Biografieonline.it