Lo scrittore Carlo Fruttero nasce a Torino il giorno 19 settembre 1926. Ha svolto per molti anni attività di traduttore prima di incontrare nel 1952 Franco Lucentini e costruire con lui un team di scrittura destinato ad un grande successo di critica e di vendite. Con la sigla Fruttero & Lucentini, i due hanno firmato collaborazioni...

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