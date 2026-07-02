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Frase di Carlo Fruttero

Mi spaventano le persone sicure di ciò che dicono, che parlano di politica, di economia, di letteratura imponendoti cosa occorre o non occorre fare. Mi tengo alla larga dai gestori della verità.

[Da un'intervista, la Repubblica, 16 aprile 2010]

Breve biografia di Carlo Fruttero

Lo scrittore Carlo Fruttero nasce a Torino il giorno 19 settembre 1926. Ha svolto per molti anni attività di traduttore prima di incontrare nel 1952 Franco Lucentini e costruire con lui un team di scrittura destinato ad un grande successo di critica e di vendite. Con la sigla Fruttero & Lucentini, i due hanno firmato collaborazioni...
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Biografia di Carlo Fruttero su Biografieonline.it

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