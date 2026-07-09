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Frase di Claudio Cecchetto
Gianni Ravera, organizzatore del Festival, era reduce da un'edizione precedente disastrosa. Una Caporetto. Aveva deciso di cambiare tutto. Prendere come presentatore un disc jockey, peraltro in Rai da 3 mesi, cos'era, se non una rivoluzione? Mi scelse come kamikaze. Andò alla grande per tre anni di fila. Se non avessi firmato per Canale 5, la conduzione sarebbe continuata.
Breve biografia di Claudio Cecchetto
Claudio Cecchetto nasce il 19 aprile del 1952 a Ceggia, vicino Venezia. Dopo aver conseguito il diploma di maturità liceale, seguendo la volontà dei genitori si iscrive all'Università Statale di Milano alla facoltà di Giurisprudenza. Lascia gli studi dopo meno di un anno per concentrarsi totalmente sulla musica. Lavora, infatti, alla...
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