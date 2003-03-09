Aforismi
È la storia che fa ricordare il luogo, non è il luogo che fa la storia.

[9 marzo 2003]

Breve biografia di Lamberto Sposini

Lamberto Sposini nasce a Foligno (Perugia) il giorno 17 febbraio 1952; la sua carriera di giornalista professionista inizia nel 1973, quando comincia la sua collaborazione con la testata "Paese Sera". Diventa a tutti gli effetti giornalista regolarmente iscritto all'albo nel 1977, poi nel 1978 inizia la sua carriera in Rai. Inizialmente...
