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Frase di Mario Francese

Uomini del Colorado, vi saluto e me ne vado. [suo tipico saluto]

Breve biografia di Mario Francese

È il 26 gennaio 1979: Mario Francese saluta i colleghi del Giornale di Sicilia e torna a casa sua, in viale Campania. Ad attenderlo ed a premere il grilletto c'è Leoluca Bagarella. È un delitto deciso insieme ai corleonesi Riina, Raffaele Ganci, Francesco Madonia, Michele Greco. Mario Francese, come recita la sentenza, aveva una...
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Biografia di Mario Francese su Biografieonline.it

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