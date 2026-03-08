DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Goldie Hawn
Il matrimonio non c'entra con una storia duratura. Si tratta di essere compatibili e comunicare. Hai bisogno di entrambe le cose per farla funzionare. Se una persona non vuole che vada in porto, non succederà. È l'intenzione che conta. E poi non bisogna perdersi nell'altro. Stare insieme, due pilastri che reggono la stessa casa, ed essere diversi, senza dover per forza essere d'accordo su tutto. Bisogna imparare a non essere d'accordo. Tutto è una scelta.
[Vanity Fair, 4 giugno 2015]
Breve biografia di Goldie Hawn
Goldie Jeanne Hawn nasce il 21 novembre del 1945 a Washington D.C., figlia di Laura, proprietaria di una gioielleria e di una scuola di danza, e di Edward, un musicista presbiteriano di origini tedesche. Cresciuta secondo il modello di educazione ebraica, all'età di tre anni inizia a prendere lezioni di danza e di tip tap. A dieci anni,...
