Goldie Jeanne Hawn nasce il 21 novembre del 1945 a Washington D.C., figlia di Laura, proprietaria di una gioielleria e di una scuola di danza, e di Edward, un musicista presbiteriano di origini tedesche. Cresciuta secondo il modello di educazione ebraica, all'età di tre anni inizia a prendere lezioni di danza e di tip tap. A dieci anni,...

continua leggendo la:

Biografia di Goldie Hawn su Biografieonline.it