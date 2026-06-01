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Frase di Claudio Santamaria
Avevo la chitarra sulle spalle e guidavo un motorino. Chiusi gli occhi per 10 secondi e naturalmente mi feci molto male. Mi lacerai il legamento. Ho 17 punti sulla schiena. Venivo da un festa con più di 100 persone, ma se ti senti solo puoi avere intorno il mondo e sempre solo rimani. Feci una cazzata perché volevo proprio farmi del male. Ero lucido e non avevo bevuto. Ma ero scisso. Una parte di me diceva: "Apri gli occhi, imbecille", e l'altra rispondeva: "Tienili chiusi". Avevo lo stomaco stretto stretto. Diedi retta all'impulso sbagliato. Finii con il motorino sul marciapiede e poi su una macchina in sosta. Un botto tremendo. Sono fortunato a poterlo raccontare.
Breve biografia di Claudio Santamaria
Claudio Santamaria è un attore italiano. Nasce a Roma il 22 luglio dell'anno 1974, terzo figlio maschio di una casalinga e di un pittore edile. Molto famoso in ambito cinematografico grazie all'interpretazione di alcuni personaggi in diverse pellicole. Ha ottenuto grande successo, tanto da fargli conquistare nel 2015 il David di...
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