Claudio Santamaria è un attore italiano. Nasce a Roma il 22 luglio dell'anno 1974, terzo figlio maschio di una casalinga e di un pittore edile. Molto famoso in ambito cinematografico grazie all'interpretazione di alcuni personaggi in diverse pellicole. Ha ottenuto grande successo, tanto da fargli conquistare nel 2015 il David di...

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