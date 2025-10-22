Aforismi
Citazione di Antonio Gramsci

In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; nell'Occidente tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile.

[vol. II, p. 866; citato in Ginsborg 1989, p. 55]

Cit.

Quaderni del carcere

Breve biografia di Antonio Gramsci

Antonio Gramsci nasce ad Ales, in Sardegna, il 22 gennaio 1891, quarto dei sette figli avuti da Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias. Al periodo del trasferimento della famiglia a Sòrgono (in provincia di Nuoro), risale, dopo una caduta, la malattia che gli lascerà una sgradevole malformazione fisica: la schiena, infatti, andrà...
continua leggendo la:
Biografia di Antonio Gramsci

