L'importante è non avere le grinze al cervello. Quelle in faccia prima o poi t'aspettano al varco.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Anna Magnani
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Anna Magnani
Antidiva per eccellenza, Anna Magnani è stata una figura chiave del neorealismo italiano, interpretando con stile inimitabile il personaggio della popolana focosa e sboccata, ma allo stesso tempo sensibile e generosa, incarnazione dei valori genuini di un'Italia minore.
I personaggi caratterizzati dal suo temperamento focoso e...
continua leggendo la:
Biografia di Anna Magnani su Biografieonline.it