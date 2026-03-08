Aforismi
Frase di Anna Magnani

L'importante è non avere le grinze al cervello. Quelle in faccia prima o poi t'aspettano al varco.

Breve biografia di Anna Magnani

Antidiva per eccellenza, Anna Magnani è stata una figura chiave del neorealismo italiano, interpretando con stile inimitabile il personaggio della popolana focosa e sboccata, ma allo stesso tempo sensibile e generosa, incarnazione dei valori genuini di un'Italia minore. I personaggi caratterizzati dal suo temperamento focoso e...
Biografia di Anna Magnani su Biografieonline.it

