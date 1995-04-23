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Frase di Gigi Hadid
Da bambina volevo essere una psicologa forense, oppure una dottoressa di pronto soccorso o un'amazzone o una giocatrice di pallavolo. Però sapevo anche che avrei voluto fare la modella, e queste altre passioni sarebbero state complementari. Oggi lavoro senza tregua per comprare un mio ranch che abbia un campo di pallavolo nel cortile.
Breve biografia di Gigi Hadid
Jelena Noura Hadid nasce il 23 aprile del 1995 a Los Angeles, negli Stati Uniti, figlia dell'ex modella Yolanda Van den Herik e dell'investitore immobiliare palestinese Mohamed Hadid. Inizia la sua carriera da modella alla tenera età di due anni, dopo essere stata scoperta da Paul Marciano, designer di moda, uomo d'affari, investitore e...
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