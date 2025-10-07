Antoine de Saint-Exupéry nasce a Lione (Francia) il giorno 29 giugno del 1900, in una famiglia aristocratica: il padre Jean era ispettore delle assicurazioni e la madre Marie, pittrice talentuosa. Orfano di padre a soli quattro anni, viene amorevolmente cresciuto dalla madre che si sposta a Le Mans nel 1909. L'infanzia di Antoine è...

continua leggendo la:

Biografia di Antoine de Saint-Exupéry su Biografieonline.it