Antonio Stash Fiordispino nasce il 7 luglio del 1989 a Caserta, in Campania, dove trascorre la propria infanzia e parte dell'adolescenza. Appassionato di musica, decide di diventare cantante, e a tal proposito si trasferisce a Milano, dove studia inizialmente Pittura all'Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito va a vivere a Londra. Gli anni 2010 Nel 2010 fonda, insieme con il cugino Alex Fiordispino, i The Kolors, gruppo di cui fa parte anche Daniele Mona. Mona si occupa di sintetizzatore e percussioni, Alex di...continua la lettura su Biografieonline.it