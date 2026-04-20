Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira.

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Frase di Totò
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Breve biografia di Totò
Antonio De Curtis, decisamente più conosciuto come Totò, nasce a Napoli il 15 febbraio 1898, in via Santa Maria Antesaecula (rione Sanità), al secondo piano del numero civico 109. La madre, Anna Clemente, lo registra all'anagrafe come Antonio Clemente e nel 1921 sposa il marchese Giuseppe De Curtis che successivamente riconosce Antonio...
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