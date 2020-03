Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Gabriele D'Annunzio

Nato a Pescara il 12 Marzo 1863 da Francesco D'Annunzio e Luisa de Benedictis, Gabriele é il terzogenito di cinque fratelli. Fin dalla più tenera età spicca tra i coetanei per intelligenza e per una precocissima capacità amatoria. Il padre lo iscrive al reale collegio Cicognini di Prato, costoso convitto celebre per gli studi severi e rigorosi. La sua é una figura di allievo irrequieto, ribelle e insofferente alle regole collegiali, ma studioso, brillante, intelligente e deciso a primeggiare. Nel 1879 scrive una lettera al...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi