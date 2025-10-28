Aforismi
Aforisma di De Sade

Per l'uomo non c'è altro inferno che la stupidità o la malvagità dei suoi simili.

Breve biografia di Marchese De Sade

Scrittore, nato il 2 giugno 1740 a Parigi, Donatien Alphonse François De Sade, detto Il Marchese De Sade, è l'uomo che vivrà e sentirà sulla sua pelle la metamorfosi di una Francia che con il 1789 entra nella storia mondiale delle rivoluzioni sociali. Di famiglia aristocratica, viene iscritto a quattordici anni in una scuola militare...
